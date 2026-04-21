Scontro a tre sulla Statale 7bis | tre feriti uno in pericolo di vita

Martedì 21 aprile 2026, lungo la Statale 7bis nel comune di Carinaro, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un autocarro, un'automobile e uno scooter. Nell'impatto sono rimaste ferite tre persone, di cui una in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e trasportare i feriti in ospedale. La dinamica dell’incidente è al momento al vaglio delle forze dell’ordine.

Un violento scontro stradale ha coinvolto un autocarro, un’automobile e uno scooter nella mattinata di questo martedì 21 aprile 2026, lungo la Statale 7bis nel comune di Carinaro. Il sinistro, avvenuto sulla direttrice Nola-Villa Literno, ha causato il ferimento di tre persone, tra le quali una vittima in condizioni cliniche preoccupanti. Le dinamiche dell’impatto hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorsi sanitari del 118, dei vigili del fuoco e delle autorità competenti per i rilievi necessari. La gestione della circolazione è risultata complessa, con rallentamenti significativi registrati sulla carreggiata a seguito dell’incidente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro a tre sulla Statale 7bis: tre feriti, uno in pericolo di vita Notizie correlate Incidente frontale tra camion sulla strada del Santo, un morto e tre feriti. Uno è in fin di vitaLOREGGIA (PADOVA) - Violento incidente frontale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 aprile, sulla Regionale 308, nota anche come nuova strada... Incidente frontale tra camion sulla nuova strada del Santo, un morto e tre feriti. Uno è in fin di vitaLOREGGIA (PADOVA) - Violento incidente frontale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 aprile, sulla Regionale 308, nota anche come nuova strada... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Trentino, scontro frontale sulla Statale 42: tre feriti gravi, traffico in tilt; Incidente con feriti sulla Cassia nord a Viterbo, traffico rallentato per scontro tra tre auto; Ennesimo incidente mortale in Abruzzo: una vittima nello scontro fra un'auto e un mezzo pesante; Violento frontale tra due auto sulla Statale: tre persone trasportate in ospedale in codice rosso. Mezzi distrutti. Scontro tra auto Bmw e 500 a Eboli, morto un uomo: incidente stradale sulla SS18 nel SalernitanoScontro tra tre auto sulla Strada Statale 18 Tirrena Inferiore a Eboli, nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 aprile, attorno alle 13,15. Coinvolte due Bmw, tra cui una X6 e una Fiat 500. Morto un ... fanpage.it Tragedia sulla Statale 107, sale a tre il numero delle vittime: morta anche la bimba nata dopo il cesareo d'urgenzaSi aggrava ulteriormente il tragico bilancio del violento scontro avvenuto la sera di venerdì 17 aprile all'interno della galleria Fiego, nel territorio di ... cosenza.gazzettadelsud.it I muri di Meloni: lo scontro con il colle sull’immigrazione e la contesa del 3 per cento. Di Carmelo Caruso facebook Lo scontro salvezza tra #Lecce e #Fiorentina finisce 1-1 Chi avevate in campo Avete vinto la giornata x.com