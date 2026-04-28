Durante il campionato, il Bayern ha vissuto una pausa di 13 giorni per le vacanze, mentre l’allenatore ha apportato modifiche significative alla formazione e alle strategie. In questa stagione, la squadra ha conquistato il titolo della Bundesliga con un record di gol segnati. Inoltre, molti giovani calciatori sono stati schierati in diverse partite, riflettendo un cambiamento nelle scelte del tecnico durante tutto l’anno.

Dalla vittoria della Bundesliga con record di gol segnati ai tantissimi giovani schierati nel corso della stagione: Vincent Kompany sta rivoluzionando il modo di allenare. E in casa Bayern gongolano ripensando a quella chiamata con Guardiola di due anni fa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vacanze di 13 giorni nel bel mezzo del campionato: così Kompany ha rivoluzionato il Bayern

Notizie correlate

Kompany: "Noi del Bayern favoriti? Lo accettiamo, ma l'Atalanta ha uno stile di gioco molto particolare"Con la Bundesliga archiviata in attesa dell’aritmetica per sollevare il piatto del trionfo, Vincent Kompany può accendere l’attenzione esclusivamente...

Vincent Kompany ha indossato un parka da 120 euro contro il Bayern Monaco in Champions LeagueAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Scuola, il calendario 2026/2027: date e festività regione per regione; Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e altre chiusure; Sogni il mare ma il budget è ridotto? Queste sono le migliori spiagge low-cost in Europa; Lazio, il calendario scolastico 2026-2027. Tutte le date da conoscere.

Come fare 30 giorni di vacanza con solo 8 di ferie: il 2026 è l’anno d’oro dei ponti. Ecco il calendario delle festivitàÈ un’arte, quasi una scienza. Quella di incastrare i giorni di ferie con le festività nazionali per creare ponti e trasformare un singolo giorno di riposo in una mini-vacanza. E il calendario del ... ilfattoquotidiano.it

I ponti del 2026: come fare 31 giorni di vacanza con 8 di ferieNel 2026 ci sono diverse occasioni per organizzare weekend lunghi o mini-vacanze, usufruendo di pochi giorni di ferie: ottimizzando al massimo festività e ponti, con appena 8 giorni di ferie è ... unionesarda.it

"Purtroppo, è molto probabile che le vacanze di molte persone saranno compromesse, a causa di cancellazioni di voli o di biglietti aerei molto, molto costosi", le parole di Dan Jorgensen commissario europeo per l'energia che agitano i turisti Leggi l'articol facebook