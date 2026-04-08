Vincent Kompany ha indossato un parka da 120 euro contro il Bayern Monaco in Champions League

Durante la partita di Champions League contro il Bayern Monaco, un giocatore ha indossato un parka dal costo di 120 euro. La scelta dell’abbigliamento ha attirato l’attenzione dei media e dei tifosi presenti allo stadio. Il capo, di marca non specificata, è stato notato sotto l’abbigliamento sportivo tradizionale. La presenza del parka ha generato discussioni sui social e tra gli appassionati di calcio.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Vincent Kompany, lo sappiamo già, non è uno che si ferma. Né in campionato (la Bundesliga è già sua, sostanzialmente), né in Champions League: Real Madrid battuto e semifinale prenotata. Non si ferma neanche nell'operazione sistematica di rendere la panchina del Bayern Monaco il posto stilisticamente più interessante del calcio europeo contemporaneo. Martedì sera, nell'andata dei quarti contro i Blancos, si è presentato con addosso un parka di adidas da 120 euro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Vincent Kompany ha indossato un parka da 120 euro contro il Bayern Monaco in Champions League Probabili formazioni Atalanta Bayern Monaco: le ultime sulle possibili scelte di Palladino e Kompany per il match di Champions LeagueCalciomercato Torino, caccia al nuovo portiere: il primo nome nella lista è quello di Falcone! C’è un fattore che può favorire l’operazione Nico... Formazioni ufficiali Atalanta Bayern Monaco, le scelte di Palladino e Kompany in vista della sfida di Champions LeagueLecce, Corvino svela: «Tiago Gabriel? Parliamo di un 2004, ha grandi potenzialità.