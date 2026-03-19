L’ex capo dell’antiterrorismo negli Stati Uniti è sotto inchiesta da parte dell’Fbi. Si tratta di un uomo che si è dimesso dal suo incarico come direttore del Centro nazionale antiterrorismo, in segno di protesta contro la guerra in Iran. L’indagine riguarda una possibile diffusione di informazioni riservate. Al momento, non ci sono altre notizie sulle accuse o sui dettagli dell’indagine.

Joe Kent, che si è dimesso da direttore del Centro nazionale antiterrorismo Usa in segno di protesta contro la guerra in Iran, è oggetto di un’ indagine dell’Fbi per una possibile diffusione di informazioni riservate. Secondo il New York Times, gli accertamenti nei suoi confronti sarebbero iniziati prima delle sue clamorose dimissioni. Joe Kent (Ansa). La lettera di dimissioni e la reazione di Trump. L’indagine dell’Fbi non sarebbe pertanto legato alle dimissioni. Di sicuro, Donald Trump non ha apprezzato il contenuto della lettera con cui Kent ha motivato il passo indietro: l’ex capo dell’antiterrorismo ha scritto che gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran «a causa delle pressioni esercitate da Israele e dalla sua potente lobby americana », facendo intendere che il tycoon sia stato in qualche modo ingannato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’ex capo dell’antiterrorismo Usa è finito nel mirino dell’Fbi

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