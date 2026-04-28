Usa-Gb Re Carlo | Relazioni più importanti che mai

Re Carlo ha pronunciato un discorso di circa venti minuti al Congresso degli Stati Uniti, in cui ha sottolineato l'importanza delle relazioni internazionali. Durante l'intervento, ha affrontato temi legati alla cooperazione tra le nazioni e al ruolo delle monarchie nel mondo contemporaneo. Il discorso è stato trasmesso in diretta e ha suscitato diverse reazioni sia nel pubblico presente sia sui social media.

(Adnkronos) – Un discorso storico al Congresso americano durato poco più di 20 minuti. Re Carlo non ha improvvisato, non è mai uscito fuori dal testo scritto, contrariamente a quanto capita a Donald Trump o succedeva all'ex presidente Bill Clinton, entrambi noti per improvvisare durante discorsi simili. Trump avrebbe guardato l'intervento in televisione, dato che.🔗 Leggi su Periodicodaily.com WORLD EXCLUSIVE: “SHE PLANS TO MAKE $50 MILLION AFTER THEY SPLIT” Notizie correlate "La violenza non trionferà mai. Legame Gb-Usa indistruttibile, uniti nella difesa della democrazia": il discorso di Re Carlo al Congresso Usa"Ci incontriamo all'indomani dell'incidente avvenuto non lontano da questo grande edificio, un incidente che ha cercato di danneggiare la leadership... Bbc, re Carlo dirà che Usa e Gb 'hanno sempre trovato il modo di collaborare'Oggi quando Re Carlo si rivolgerà al Congresso degli Stati Uniti affermerà che, nonostante gli attuali disaccordi tra Stati Uniti e Regno Unito, "più... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Troviamo il modo di collaborare, ecco il messaggio di re Carlo al Congresso Usa; Usa-Gb: Re Carlo e Camilla alla Casa Bianca, Trump e Melania li ricevono | blue News; Il difficile viaggio di Carlo negli Usa: tra sicurezza, guerre e alleanze; Il Re Carlo e Camilla da oggi negli Usa per una visita di quattro giorni. Usa-Gb, Re Carlo: Relazioni più importanti che maiUn discorso storico al Congresso americano durato poco più di 20 minuti. Re Carlo non ha improvvisato, non è mai uscito fuori dal testo scritto, contrariamente a quanto capita a Donald Trump o succede ... adnkronos.com Re Carlo III da Trump, presidente Usa: Non abbiamo alleato più stretto del Regno UnitoLeggi su Sky TG24 l'articolo Re Carlo III da Trump, il presidente Usa: 'Non abbiamo alleato più stretto degli Uk' ... tg24.sky.it Corriere della Sera. . Il presidente Usa Donald Trump ha accolto con una cerimonia di benvenuto re Carlo e la regina Camilla alla Casa Bianca. Il tycoon, in evidente buon umore, si è concesso una battuta nel suo intervento davanti ai reali britannici. «Mia ma - facebook.com facebook Guerra Ucraina – Russia, le news. Media: “L'ambasciatrice Usa a Kiev lascia, divergenze con Trump” x.com