Dall’IA a Versailles | il viaggio culturale dei ragazzi del Cassini

Dall’IA a Versailles, ventuno studenti del Liceo G. D. Cassini di Sanremo hanno partecipato a un percorso di studio internazionale a Trappes, in Francia, dal 16 al 20 aprile. La visita ha coinvolto attività di approfondimento culturale e incontri con partner francesi, offrendo agli studenti un’esperienza di confronto e apprendimento in un contesto europeo. Il viaggio si è concluso con un ritorno in Italia, portando con sé ricordi e conoscenze acquisite.

Ventuno studenti del Liceo G. D. Cassini di Sanremo hanno concluso un percorso di approfondimento internazionale a Trappes, in Francia, tra giovedì 16 e lunedì 20 aprile. Il gruppo, composto da ragazzi appartenenti alle classi 3R, 4S e 4T, ha messo in pratica le competenze acquisite durante l’anno scolastico su temi legati all’intelligenza artificiale, partecipando a lezioni presso il liceo scientifico Esabac Plaine de Neauphle e prendendo parte ai dibattiti del Festival du Livre de Paris. Dall’aula digitale al confronto con i grandi pensatori francesi. Il progetto didattico, che ha come coordinatrici le professoresse Sara Di Vittori e Sabrina Cipriano insieme agli altri docenti dei consigli di classe coinvolti, non si è limitato alla semplice trasferta scolastica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dall’IA a Versailles: il viaggio culturale dei ragazzi del Cassini Notizie correlate Il viaggio studio a Londra dei ragazzi della CesalpinoArezzo, 18 aprile 2026 – “Nessuna città presenta una così disordinata varietà di forme, una così capricciosa mescolanza di bello, di brutto, di...