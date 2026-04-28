Usa cede parete di uno storico locale sulla Route 66 | le immagini del crollo

Una parete del Lindy’s Diner, locale storico situato sulla Route 66 nel centro di Albuquerque, in New Mexico, è crollata. Le immagini mostrano il momento in cui si è verificato il cedimento, che ha interessato una sezione dell’edificio. Non sono stati segnalati feriti o danni ad altre parti della struttura. La polizia ha delimitato l’area e sta indagando sulle cause del crollo.

Crollata una parete del Lindy’s Diner, storico locale sulla Route 66 nel centro di Albuquerque, in New Mexico. Non sono stati segnalati feriti. Il Comune ha comunicato che l’edificio era stato dichiarato inagibile la settimana scorsa a causa di problemi strutturali. Nel crollo, ripreso in diretta da una telecamera fissa, si è sollevata una nuvola di polvere che si è riversata sul marciapiede. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, cede parete di uno storico locale sulla Route 66: le immagini del crollo Notizie correlate La Via Emilia, quasi una Route 66. Il pop padano narrato per immaginiC’è una linea immaginaria che attraversa l’Emilia e la collega da un altrove fatto di musica, sogni e desideri. Le spettacolari immagini della messa in sicurezza della parete sulla SP46Sono davvero spettacolari le immagini dell'intervento in corso da parte della Provincia di Lecco sulla SP46 a Oliveto Lario, finalizzate alla messa...