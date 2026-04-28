Uova in dono e sostegno da Salvini ai Trevallion | Ho conosciuto una mamma e un papà innamorati colti generosi e pazienti

Un incontro durato circa un'ora, nelle campagne di Palmoli, tra il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini e Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco”, dal quale ne ha ricavato "un'ottima impressione" fa sapere.“Ho conosciuto una mamma e.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Salvini a casa dei Trevallion, uova fresche come omaggio: “Qui i bambini mangiano cose buone. E poi non siamo nel bosco”Chieti, 27 aprile 2026 – "Ogni giorno in più di lontananza dei bimbi da mamma e papà è un giorno perso, un giorno di sofferenza gratuita”.

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Temi più discussi: Villa del Conte. Campus per i più piccoli e uova in dono; Famiglia nel bosco, Salvini nel casolare tra gli animali, uova fresche in dono; Salvini visita la famiglia nel bosco, uova fresche in regalo: Più socialità qui, senza tv e telefono, che a Roma e Milano; Salvini nella casa nel bosco: strette di mano e uova fresche in dono.

Salvini nella casa nel bosco: strette di mano e uova fresche in donoIl vicepremier Matteo Salvini ieri nella casa nel bosco di Palmoli, tra strette di mano e uova fresche in dono ... rete8.it

Famiglia nel bosco, Salvini nel casolare tra gli animali, uova fresche in dono(ANSA) – PALMOLI, 27 APR – Le uova fresche appena prelavate dal pollaio, gli animali che gli scorrazzavano intorno con il cavallo bianco di Catherine, la visita del terreno e i pannelli solari immersi ... espansionetv.it

Torta di banane soffice e dorata Tempo totale: 1 ora 10 minuti Tempo di preparazione: 20 minuti, Tempo di cottura: 50 minuti Ingredienti per 8 porzioni: 3 banane mature 200 g di farina 00 150 g di zucchero di canna 2 uova 100 ml di olio di semi 1 bustina d facebook

Fara in Sabina, caccia alle uova da record: il borgo apre la primavera tra festa e partecipazione x.com