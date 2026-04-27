Un politico si è recato a casa di una famiglia, portando in dono uova fresche. Durante l’incontro, ha commentato che i bambini del luogo consumano cibi di qualità e ha osservato che non si trovano in un ambiente boschivo. Il politico ha anche espresso la sua opinione sulla distanza tra i figli e i genitori, sottolineando che ogni giorno senza di loro rappresenta una perdita e una sofferenza inutile.

Chieti, 27 aprile 2026 – "Ogni giorno in più di lontananza dei bimbi da mamma e papà è un giorno perso, un giorno di sofferenza gratuita”. Dopo il presidente del Senato Ignazio La Russa e l’ onorevole Michela Brambilla, anche il vicepremier Matteo Salvini ha voluto incontrare Nathan e Catherine Trevallion, la coppia di Palmoli che da mesi si oppone all’allontanamento dei figli, deciso dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Salvini è andato direttamente in loco, ospite della “casa del bosco”, come è stata notoriamente ribattezzata, dove fino a novembre scorso i coniugi – lui britannico, lei australiana – vivevano con i tre figli. Senza luce né acqua corrente, per scelta.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Salvini a casa dei Trevallion, uova fresche come omaggio: “Qui i bambini mangiano cose buone. E poi non siamo nel bosco”

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