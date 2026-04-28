Uomo armato spara nel centro di Atene almeno 5 feriti

Oggi nel centro di Atene si è verificata una sparatoria in due diverse zone, che ha provocato almeno cinque feriti. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e ha avviato le indagini per identificare l’uomo armato. Al momento non ci sono dettagli sulle sue motivazioni o sulle sue generalità. La zona è stata messa in sicurezza e sono in corso accertamenti.

(Adnkronos) – Sparatoria oggi nel centro di Atene, dove un uomo armato ha aperto il fuoco in due punti della città ferendo almeno cinque persone. Presi di mira la sede del Fondo nazionale di previdenza sociale e al primo piano della Corte d'Appello. L'uomo si è dato alla fuga, la polizia ha diffuso una fotografia. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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