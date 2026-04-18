Oggi a Kiev si sono vissuti momenti di estrema tensione quando un uomo ha sparato sulla folla nel centro della città. Dopo aver aperto il fuoco, si è barricato all’interno di un supermercato, causando la morte di almeno cinque persone e il ferimento di diverse altre. La polizia intervenuta sul posto ha poi ucciso l’uomo, che si trovava ancora all’interno del negozio. La situazione si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

KIEV – Momenti di terrore a Kiev dove oggi, 18 aprile 2026, un uomo ha aperto il fuoco sulla folla, provocando almeno cinque morti e una decina di feriti. Poi si è barricato in un supermercato prendendo con sè alcuni ostaggi. È quanto successo nella capitale ucraina, con le forze di polizia locali e le squadre speciali che sono intervenute per neutralizzarlo e che hanno poi ucciso lo stesso uomo. Stando alle fonti ucraine, lo sparatore era un uomo di circa sessant’anni, la cui identità non è stata ancora rivelata. Un video pubblicato da Ukrainska Pravda ha mostrato un uomo con i capelli bianchi correre lungo una strada imbracciando un fucile. La sparatoria è avvenuta nella zona di Demiivka, distretto di Holosiivskyi, nel sud della capitale ucraina.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Kiev: uomo spara sulla folla e si barrica in un supermercato: almeno 5 morti e decine di feriti. Ucciso dalla polizia

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