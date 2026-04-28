Anticipazioni Uomini e Donne 28 aprile. La registrazione di Uomini e Donne del 28 aprile accende lo studio con tensioni, rotture e colpi di scena. Ma, come riferito dal blogger Lorenzo Pugnaloni, il vero centro della puntata è il triangolo tra Ciro, Elisa e Martina. Tra ritorni inattesi, lacrime e silenzi pesanti, il clima si fa sempre più teso a poche settimane dalla scelta. Lite e chiusure: studio infuocato fin dall’inizio. La puntata parte subito con toni accesi. Marina Brochetta decide di chiudere con Giancarlo e in studio esplode la discussione, con interventi che accendono ulteriormente il clima. Una situazione che degenera rapidamente, trasformandosi in una vera “caciara”.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Uomini e Donne registrazione 28 aprile, caciara e lacrime: over fuori controllo, Ciro Solimeno nel caos

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Ho uno scoop. Ho saputo che la scelta sarà Martina. Lo ha detto la zia nel salone di parrucchiera della mia amica. Lui è molto preso e non vede l'ora di sceglierla, dice che non riesce più a far finte di niente”. Ciro Solimeno sembra ormai vicino a concludere il s - facebook.com facebook