Uomini e Donne registrazione 28 Aprile 2026 | le anticipazioni del trono over

Martedì 28 aprile 2026 si sono registrate nuove puntate del trono over di Uomini e Donne. Durante la sessione, sono stati mostrati incontri e scambi tra i partecipanti. Sono stati registrati momenti di confronto tra i cavalieri e le dame presenti in studio. La registrazione ha coinvolto diversi protagonisti del segmento dedicato alle storie di lunga durata. Le anticipazioni riguardano le dinamiche che si sono sviluppate durante la giornata.

Torniamo con nuove anticipazioni di Uomini e Donne, relative alle dinamiche del trono over della registrazione di martedì 28 Aprile 2026. Non sono mancati scontri accesi e chiusure improvvise tra dame e cavalieri. In studio è stato anche protagonista Ciro Solimeno, con dinamiche che influiranno direttamente sulla sua scelta. U&D registrazione 28 Aprile 2026: cosa ha deciso Ciro sulla scelta Marina chiude con Giancarlo. Ad aprire la puntata del trono over è stata Marina Brochetta, che ha deciso di interrompere la conoscenza con Giancarlo. Una chiusura che ha acceso subito il dibattito in studio, con toni particolarmente accesi. La biografia di Marina: vero lavoro e curiosità Lo scontro con Tina Cipollari.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e Donne, registrazione 9 Febbraio 2026 le anticipazioni

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