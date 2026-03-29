Sabato 28 marzo 2026 si è svolta una registrazione insolita di Uomini e Donne, con due ritorni nel parterre over. La puntata ha visto la partecipazione di alcuni protagonisti che non erano presenti nelle ultime registrazioni, suscitando curiosità tra i fan. Le nuove presenze potrebbero influenzare gli sviluppi futuri delle dinamiche tra i partecipanti.

Uomini e Donne torna con una non consueta registrazione avvenuta sabato 28 Marzo 2026. La puntata è stata caratterizzata da due ritorni che potrebbero cambiare le dinamiche del parterre over. Nel frattempo Ciro Solimeno continua il su percorso per arrivare alla scelta tra Martina Calabrò ed Elisa Leonardi: scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. Edoardo Nestori torna sui social dopo l’addio a Uomini e Donne Uomini e Donne anticipazioni: i ritorni nel trono over. La registrazione del 28 Marzo 2026 si apre con due ritorni nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Il primo è quello di Diego Tavani, volto già noto al pubblico per la sua passata relazione con Ida Platano e per la frequentazione con Claudia D’Agostino. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, registrazione del 28 Marzo 2026: le anticipazioni

Articoli correlati

Uomini e Donne, registrazione 2 marzo 2026: le anticipazioniUomini e Donne torna a far parlare con le anticipazioni della registrazione del 2 marzo 2026.

Uomini e Donne anticipazioni: registrazione del 3 Marzo 2026Nella giornata di martedì 3 marzo 2026 si sono registrate nuove puntate di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Trono Over - L'acceso confronto tra Tina, Mario e Cinzia

Altri aggiornamenti su Uomini e Donne registrazione del 28...

Temi più discussi: Uomini e Donne, stop clamoroso alle registrazioni: cosa sta succedendo (e perché c'entra il Serale di Amici); Anticipazioni Uomini e Donne Puntata del 20 marzo - Originals Anticipazioni esclusive uomini e donne | Witty TV; Uomini e Donne si ferma: stop alle registrazioni per tutta la settimana. Cosa è successo e quando riprendono; Uomini e Donne si ferma: stop alle registrazioni per tutta la settimana.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 28 marzo 2026 | Arriva una nuova tronista? Elena contesa…Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne durante la quale, dopo la scelta di Sara Gaudenzi, potrebbe arrivare una nuova tronista. ilsussidiario.net

Uomini e Donne sospeso, ecco perché saltano le registrazioni del programmaPerché Uomini e Donne si ferma e quando riprendono le registrazioni Le registrazioni di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, hanno subito uno ... assodigitale.it

In questi giorni si parla molto di Sara e del suo trono a Uomini e Donne. Che ne pensate - facebook.com facebook

Lite tra uomini nella notte a Lavena Ponte Tresa: due feriti e indagini dei carabinieri - x.com