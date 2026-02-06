U&D Gemma Galgani verso l’addio Maria De Filippi la rimprovera in studio | Mi preoccupi

Gemma Galgani potrebbe lasciare Uomini e Donne. Durante l’ultima puntata, Maria De Filippi l’ha rimproverata duramente in studio, dicendole: “Mi preoccupi”. La discussione tra le due ha fatto pensare che il suo percorso nel programma sia ormai vicino a una svolta. I fan si chiedono se questa volta sarà davvero l’addio.

Il futuro di Gemma Galgani a Uomini e Donne sarebbe in bilico almeno a giudicare da ciò che è successo nelle ultime puntate del programma. La dama del Trono Over infatti è sempre più ossessionata da Mario Lenti e, nonostante i continui rifiuti del cavaliere dello show continuerebbe a cercare un ravvicinamento. Un comportamento che ha provocato anche la reazione di Maria De Filippi, preoccupata per la dama. Maria De Filippi rimprovera Gemma Galgani. Ormai da tempo Gemma Galgani si sente legata a Mario Lenti, fra i cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne. L’uomo ha spiegato di non voler iniziare una relazione con lei e di vederla solamente come un’amica, provando nei suoi confronti solamente affetto, non amore. 🔗 Leggi su Dilei.it

Maria De Filippi ha preso la parola a Uomini e Donne per parlare di Gemma Galgani.

Magda si è commossa fino alle lacrime durante la puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026.

