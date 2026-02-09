Alessio ha scelto Rosanna durante una delle ultime puntate di Uomini e Donne. La coppia si è formata lentamente, ma alla fine ha deciso di mettere fine ai dubbi e iniziare una relazione ufficiale. I due hanno emozionato il pubblico del Trono Over con il loro percorso, culminato con la scelta finale che ha sorpreso molti telespettatori.

Scopri la storia sorprendente di Alessio e Rosanna: una coppia nata con lentezza ma che ha saputo emozionare il pubblico del Trono Over fino alla scelta finale. Nel salotto più famoso del pomeriggio italiano, quello del Trono Over di Uomini e Donne, ogni giorno si rincorrono emozioni, sguardi, addii e nuove speranze. Ma stavolta, tra mille storie lampo e flirt svaniti in una manciata di puntate, è una coppia inaspettata a prendersi il centro della scena: Alessio Pili e Rosanna. Il loro percorso? Tutto fuorché lineare. Anzi, sembrava destinato a sgonfiarsi come tante altre conoscenze iniziate con entusiasmo e finite tra dubbi e silenzi. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Uomini e Donne, Ipotetiche Puntate: Alessio Sceglie Rosanna!

Approfondimenti su Uomini Donne

Federico sceglie Lucia davanti a tutti.

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Mario Lenti ha scelto Gemma Galgani, sorprendendo i presenti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Uomini e Donne, Ipotetiche Puntate: Alessio Sceglie Rosanna!

Ultime notizie su Uomini Donne

Argomenti discussi: Uomini E Donne Urgente Ipotetiche Puntate | Sabrina Cambia idea e sceglie Carlo!; Uomini E Donne, Ipotetiche Puntate: Federico Sceglie Lucia!; Uomini E Donne Ipotetiche Puntate | Federico Sceglie Lucia!; Uomini E Donne, Urgente, Ipotetiche Puntate: Sabrina Cambia idea e sceglie Carlo!.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma ha una crisi nervosa, lo sfogo post puntata è strazianteNella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 9 febbraio 2026 su Canale 5, Gemma ha un crollo, lacrime amare e fuga dallo studio. comingsoon.it

Uomini e Donne, anticipazioni 9-13 febbraio: Elisabetta molla Sebastiano, caos con Alessio e Rosanna, Sara riparte con un nuovo corteggiatoreNelle puntate di Uomini e Donne in onda la settimana prossima (9-13 febbraio 2026), il focus resta sul Trono Over con chiusure improvvise, baci che non convincono e discussioni incandescenti ... ilmessaggero.it

Vi chiedo gentilmente di non nominarmi mai più e associarmi a ipotetiche notti di “passione” che non sono mai successe. " Con queste parole, Clarissa Selassiè interviene su Instagram per prendere le distanze da Antonio Medugno e dalle voci che li riguarda facebook