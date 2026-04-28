unveiling roots | futuro e memoria mostra di fotografia di roberto longo francesca romana mauro e marta di napoli
Mostra di Fotografia diRoberto LongoFrancesca Romana MauroMarta di Napoli28 aprile – 15 maggioingresso gratuitoOrari:Lunedìvenerdì= 10.0013.00 – 15.3016.30Sabato 15.3019.00chiusura il 1 maggio e domenicheInaugurazione28 aprile ore 18.30con Claudio Argentieri, Presidente Archivio Fotografico.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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