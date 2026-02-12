Il racconto della Napoli Greco-Romana | incontro con lo storico Roberto Cinquegrana

La città si prepara a un secondo appuntamento sulla sua storia antica. Dopo il primo incontro al Maschio Angioino con lo storico Roberto Cinquegrana, i cittadini e gli appassionati attendono con interesse la prossima conferenza dedicata alle radici greco-romane di Napoli. Gli organizzatori stanno ultimando i dettagli, sperando di ripetere il successo del primo evento.

