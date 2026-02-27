Il popolo lucano di Carlo Levi Memoria e fotografia di Domenico Notarangelo la mostra a Roma

A Roma, presso la Fondazione Carlo Levi ETS, è in corso la mostra intitolata “Il popolo lucano di Carlo Levi. Memoria e fotografia di Domenico Notarangelo”. La rassegna, promossa dall’Associazione culturale Pier Paolo Pasolini di Matera e dalla stessa fondazione, è stata ideata e curata da Giuseppe Decio Notarangelo e Antonio. L’esposizione presenta fotografie e memorie legate alla figura di Carlo Levi e alla sua opera.

La Fondazione Carlo Levi ETS ospita a Roma la mostra "Il popolo lucano di Carlo Levi. Memoria e fotografia di Domenico Notarangelo", promossa dall'Associazione culturale Pier Paolo Pasolini di Matera, dalla Fondazione Carlo Levi ETS, ideata e curata da Giuseppe Decio Notarangelo, Antonio Notarangelo e Stefano Di Tommaso. L'inaugurazione è prevista per venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 17.00 presso la sede della Fondazione, in via Ancona 21, Roma. La mostra sarà visitabile fino al 17 aprile 2026. L'esposizione propone un percorso visivo e culturale che intreccia l'opera e il pensiero di Carlo Levi con lo sguardo fotografico di Domenico Notarangelo, restituendo la profondità umana, sociale esimbolica della Lucania e del mondo contadino del secondo Novecento.