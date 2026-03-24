Nel 2025 si registra un incremento del 47% di giornalisti minacciati in Italia, secondo il rapporto di ‘Ossigeno per l’Informazione’. Il dossier evidenzia che si tratta di un aumento significativo rispetto all’anno precedente, con numeri che sottolineano la crescita delle minacce rivolte ai professionisti dell’informazione. Il documento definisce il 2025 come un anno nero, pur con un possibile spiraglio di luce.

C’è un’industria che in Italia è cresciuta del 47%, ma c’è poco da essere orgogliosi. E’ la fabbrica che produce giornalisti minacciati, intimiditi, aggrediti fisicamente o attraverso atti giudiziari strumentali e infondati, con lo scopo di spezzare le loro penne e isolarli dal loro contesto professionale e sociale. Nell’ultimo anno sono 759 i cronisti colpiti da persone, politici o istituzioni che hanno provato a impedire o condizionare il loro lavoro. N el 2024 erano “solo” 516. Ed anche nell’ultimo anno abbiamo ribadito un primato: quello del paese europeo con più giornalisti minacciati, con più giornalisti sotto scorta e protetti dalle forze dell’ordine con altre forme di tutela. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Aumentano del 47% i giornalisti minacciati. Il dossier di ‘Ossigeno per l’Informazione’: “Il 2025 anno nero con uno spiraglio di luce”

Articoli correlati

Leggi anche: Da “Titizé” a “La luce del nero”: il 2025 del teatro a Bergamo

Il 2025 è stato l'anno di Dossier: una sfida e centinaia di approfondimentiDa ormai quasi un anno anche UdineToday ha lanciato la sezione Dossier, parte del sito che, per potersi leggere, necessita di un abbonamento.

Contenuti e approfondimenti su Aumentano del 47 i giornalisti...

Temi più discussi: Tip: l’utile netto sale a 95 milioni (+47%), il dividendo aumenta del 62,5%; Il governo ha tagliato l’accisa su diesel e benzina, ma solo per venti giorni; Technoprobe, utile 2025 balza a 98,8 milioni di euro. In anticipo su target piano; Aumentano in Svizzera i crimini violenti gravi.

Fao, i prezzi delle materie prime alimentari aumentano del 4,3% in un anno- Aumentano del 4,3% i prezzi mondiali delle materie prime alimentari nel 2025 rispetto al 2024. A tirare le somme dell'anno è la Fao che monitora le variazioni mensili dei listini di una serie di ... ansa.it

Cgia, 'in difficoltà il settore dell'autotrasporto, aumentano i costi'Aumentano i costi fissi per il settore dell'autotrasporto, con un inizio del 2026 segnato dall'incremento dei pedaggi autostradali (circa +1,5%) e da quello del gasolio per autotrazione (+3,6%). Sono ... ansa.it

Nelle Marche aumentano del 2,3% cittadini stranieri residenti, sono oltre 135mila. Presentato il XXXIV Rapporto Immigrazione a Loreto, quasi 24mila studenti #ANSA x.com

AUMENTANO I CONTROLLI INTERFORZE SUL TERRITORIO VENEZIANO: RISCONTRATE GRAVI IRREGOLARITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA IN UN LOCALE PUBBLICO DI MUSILE DI PIAVE Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio pianificati in se - facebook.com facebook