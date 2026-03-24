(LaPresse) Un’esplosione e un’alta colonna di fumo si sono verificate nel centro di Tel Aviv. Le autorità non hanno fornito informazioni immediate sull’esplosione. Ciò avviene mentre missili e droni iraniani hanno preso di mira Israele e gli stati arabi del Golfo, proprio mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump affermava che gli Stati Uniti erano in trattative con la Repubblica islamica per porre fine alla guerra. Trump ha anche posticipato la scadenza entro la quale l’Iran dovrebbe aprire lo strategico Stretto di Hormuz alla navigazione marittima o vedere le sue centrali elettriche prese di mira da attacchi aerei, abbassando brevemente i prezzi del petrolio e aumentando le azioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele, fumo e sirene a Tel Aviv in seguito all'allarme di uno sbarramento missilistico iraniano

Articoli correlati

Leggi anche: "Attacco preventivo" di Israele e Usa all'Iran. Colonne di fumo a Teheran, esplosioni a Tel Aviv, sirene d'allarme a Gerusalemme. Il regime: "Risposta schiacciante"

Israele e Usa attaccano l'Iran, sirene di allarme a Haifa e Tel AvivSirene di allarme risuonano a Haifa e Tel Aviv, in Israele, dopo che lo Stato ebraico e gli Stati Uniti hanno effettuato un attacco congiunto contro...

Tutti gli aggiornamenti su Tel Aviv

Temi più discussi: La guerra continua. Israele e Usa negano iniziative di dialogo; Iran, ucciso Larijani. Dialogo chiuso, il regime si compatta; Teheran conferma la morte di Larijani. Trump: 'La Nato non ci serve'. Bomba iraniana su Tel Aviv, 2 vittime - LA CRONACA DEL 17 MARZO; Araghchi: Hormuz chiuso solo per navi nemici. Raid Usa sull'isola di Kharg.

Israele, fumo e sirene a Tel Aviv in seguito all'allarme di uno sbarramento missilistico iraniano(LaPresse) Un'esplosione e un'alta colonna di fumo si sono verificate nel centro di Tel Aviv. Le autorità non hanno fornito informazioni ... stream24.ilsole24ore.com

A Tel Aviv suonano le sirene per i missili iranianiDirettrice dell'Intelligence Usa pressata sulla valutazione che Teheran non rappresentava una «minaccia» contenuta nella sua testimonianza. Khamenei: «Vendicheremo la morte di Ali Larijani» ... tio.ch

MEDIO ORIENTE | Trump annuncia una tregua e punta ad un accordo. Nella notte raid dell'Iran su Israele e Tel Aviv bombarda Teheran. Le forze israeliane stanno colpendo lanciatori di missili e infrastrutture nella parte occidentale del Paese. #ANSA facebook

#TG2000 - Medio Oriente, attacchi incrociati. Oltre #Teheran e #TelAviv colpita anche Riad #23marzo #TV2000 #Israele #Iran x.com