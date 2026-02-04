incinta al nono mese faceva da palo per furti in abitazione a gela 26enne arrestata insieme al compagno

A Gela, una donna incinta di nove mesi e il suo compagno sono stati fermati dalla polizia. La coppia era coinvolta in furti in abitazione: mentre lui entrava a rubare, lei faceva da palo fuori. La donna, in stato di gravidanza avanzata, è stata arrestata insieme al suo compagno.

Due arresti e refurtiva recuperata: questo il bilancio di un'operazione della Polizia di Stato a Gela, in provincia di Caltanissetta, dove una giovane coppia è stata sorpresa in flagranza di furto aggravato in abitazione. La donna, al nono mese di gravidanza, è stata trovata a fare da palo mentre il compagno scavalcava la recinzione di una villetta con la refurtiva appena trafugata. L'episodio si è verificato lunedì mattina in una zona residenziale della città, dove i due erano già stati segnalati dai residenti per comportamenti sospetti. Furto in abitazione a Gela L'intervento della Polizia La refurtiva e la denuncia della vittima Le misure cautelari e i precedenti Furto in abitazione a Gela Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l'operazione si è svolta grazie a un servizio di controllo del territorio effettuato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela, vicino Caltanissetta.

