Evade dagli arresti domiciliari e viene trovato in possesso di 8.000 euro in banconote false

Un uomo sottoposto agli arresti domiciliari è stato arrestato nuovamente dopo essere evaso. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di circa 8.000 euro in banconote false. L’uomo è stato portato in caserma e si trova ora in attesa di ulteriori accertamenti. La vicenda si è svolta a Cornaredo, in provincia di Milano.

Cornaredo (Milano) – Evade dagli arresti domiciliari e viene trovato in possesso di 8.000 euro in contanti falsi. A finire nei guai e, questa volta, anche in carcere è un 36enne albanese. E' successo a Cornaredo. Gli agenti del nucleo investigativo della polizia locale nell'ambito di un servizio di pattugliamento del territorio hanno notato un veicolo sospetto all'incrocio fra viale della Repubblica e via San Gottardo con a bordo due uomini. Fermato per un controllo, dagli accertamenti è emerso che si trattava di due albanesi, di 36 e 35 anni, con precedenti per vari reati fra cui maltrattamenti e contraffazione. Il controllo. Alla guida c'era il 36enne, che risultava essere agli arresti domiciliari per possesso di armi da fuoco con matricola abrasa e ricettazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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