L’Universitas Mercatorum, parte del Gruppo Multiversity, riceve una buona notizia dall’Anvur. L’agenzia nazionale ha confermato il giudizio “Soddisfacente” durante l’accreditamento periodico. Questo risultato dimostra che l’ateneo mantiene un progetto solido sia sul fronte scientifico che su quello didattico. L’università si conferma capace di innovarsi e di rispettare gli standard di qualità richiesti.

Universitas Mercatorum, ateneo del Gruppo Multiversity, ha ottenuto dall’Anvur – l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – il giudizio “Soddisfacente” nell’ambito dell’accreditamento periodico, confermando la solidità del progetto scientifico e didattico dell’ateneo e la capacità dell’università di innovarsi secondo standard d’eccellenza. Il rapporto rappresenta una verifica rigorosa della qualità, dell’ efficienza e dell’ efficacia di tutte le attività del polo. L’analisi ha valutato positivamente l’ organizzazione, l’ offerta formativa, la governance e i processi di assicurazione della qualità previsti dal sistema AVA 3, oggi riferimento nazionale per la valutazione degli atenei italiani. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Universitas Mercatorum, l’Anvur conferma il giudizio positivo

Approfondimenti su Universitas Mercatorum

L'Universitas Mercatorum riceve l'ok dall'ANVUR.

L’Universitas Mercatorum, parte del Gruppo Multiversity, riceve una buona notizia dall’ANVUR.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Universitas Mercatorum

Argomenti discussi: Universitas Mercatorum: ANVUR conferma giudizio positivo.

Multiversity: Universitas Mercatorum ottiene il giudizio positivo di ANVUR e conferma eccellenza nella ricerca e nella formazioneL’esito positivo posiziona Mercatorum al pari di altri atenei statali e privati da tempo riconosciuti per il loro valore accademico all’interno del ... affaritaliani.it

Universitas Mercatorum: Anvur conferma giudizio positivoIl riconoscimento certifica la qualità della ricerca e l’efficacia del modello formativo dell’ateneo ... msn.com

Intervengono su un video diventato virale in rete Teresa Rongai, presidente della Federazione italiana medici pediatri di Roma, e Stefano Eleuteri, ricercatore in Psicologia presso Universitas Mercatorum - facebook.com facebook