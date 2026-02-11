L'Universitas Mercatorum riceve l'ok dall'ANVUR. L'ateneo del Gruppo Multiversity ha ottenuto il giudizio soddisfacente nell’ambito dell’accreditamento periodico. L’agenzia nazionale ha riconosciuto la solidità del progetto scientifico e didattico dell’università, confermando la sua capacità di innovarsi e mantenere standard di eccellenza.

Roma, 11 febbraio 2026 – Universitas Mercatorum, ateneo del Gruppo Multiversity, ha ottenuto dall'ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - il giudizio Soddisfacente nell'ambito dell'accreditamento periodico confermando la solidità del progetto scientifico e didattico dell'Ateneo e la capacità dell'Università di innovarsi secondo standard d'eccellenza. Il Rapporto rappresenta una verifica rigorosa della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia di tutte le attività dell'Ateneo. L'analisi ha valutato positivamente l'organizzazione, l'offerta formativa, la governance e i processi di Assicurazione della Qualità previsti dal sistema AVA 3, oggi riferimento nazionale per la valutazione degli atenei italiani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Universitas Mercatorum, Anvur conferma il giudizio positivo

Approfondimenti su Universitas Mercatorum

Universitas Mercatorum è il primo ateneo telematico italiano riconosciuto come “Research Entity” da Eurostat, l’ente statistico dell’Unione Europea.

