Università al via i pagamenti delle borse di studio | 7mila studenti idonei a Messina

La Regione Siciliana ha annunciato che anche per l’anno accademico 20252026 continuerà a coprire integralmente le borse di studio destinate a 34.000 studenti in tutta l’isola. A Messina, circa 7.000 studenti idonei riceveranno i pagamenti delle borse di studio, che saranno effettuati a breve. La comunicazione riguarda le modalità di erogazione e l’avvio ufficiale delle procedure di pagamento.

La Regione Siciliana assicura, anche nell’anno accademico 20252026, la copertura integrale delle borse di studio ai 34.785 studenti risultati idonei nelle graduatorie degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (Ersu) per un totale di 119,6 milioni di euro.È il secondo anno.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Dalla Regione Borse di studio garantite a tutti gli studenti idonei delle superiori e dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale Università, borse di studio per tutti gli idonei: la Regione stanzia altri 46 milioniPer il secondo anno consecutivo la Regione siciliana garantisce la copertura totale delle borse di studio destinate agli studenti universitari... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Borse di studio 2026: fino a 250 euro per oltre 22 mila studenti. Ecco le modalità di pagamento e chi può beneficiarne. Tutte le indicazioni utili in merito; Borse studio, proteste per i ritardi all’università di Pavia. Edisu: Pagamento rate in corso; Pensioni Inps maggio 2026, cedolino via mail per oltre 3 milioni: date di pagamento diverse tra Poste e banche; Assegno Unico Aprile 2026, pagamenti al via: perché l’importo è più basso del solito. Università, al via i pagamenti del 100% delle borse di studio per 34.785 studenti idoneiLa Regione Siciliana assicura, anche nell'anno accademico 2025/2026, la copertura integrale delle borse di studio ai 34.785 studenti risultati idonei nelle graduatorie degli Enti regionali per il diri ... ilsicilia.it Al via il sondaggio promosso da Nem (Nord Est Multimedia) con l’Università di Padova: un questionario anonimo per capire come cittadini e famiglie vedono social, rischi online e possibili regole, a partire dal nodo dell’età di accesso PARTECIPA ANCHE - facebook.com facebook L’università di Verona ha avviato un’indagine interna sulle condizioni di lavoro dei medici specializzandi nell’ospedale universitario della città. Quest’ultimo caso è simile a molti altri, con turni oltre i limiti di legge e mansioni non previste x.com