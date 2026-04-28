Università a Sondrio riaprono le iscrizioni ed ingegneria informatica del Politecnico

Da sondriotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le iscrizioni per il corso di laurea triennale in Ingegneria Informatica del Politecnico di Milano presso la sede di Sondrio sono state riaperte per l’anno accademico 20262027, a un anno dall’avvio del progetto. La possibilità di iscriversi è ora disponibile per gli studenti interessati a frequentare il corso nella sede di APF Valtellina. La procedura di iscrizione rimane aperta fino a nuova comunicazione.

A un anno dall’avvio del progetto, si aprono ufficialmente le iscrizioni per l’anno accademico 20262027 al corso di laurea triennale in Ingegneria Informatica del Politecnico di Milano, proposto anche a Sondrio nella sede di APF Valtellina. L’iniziativa consente agli studenti di frequentare un.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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