Università a Sondrio riaprono le iscrizioni ed ingegneria informatica del Politecnico
Le iscrizioni per il corso di laurea triennale in Ingegneria Informatica del Politecnico di Milano presso la sede di Sondrio sono state riaperte per l’anno accademico 20262027, a un anno dall’avvio del progetto. La possibilità di iscriversi è ora disponibile per gli studenti interessati a frequentare il corso nella sede di APF Valtellina. La procedura di iscrizione rimane aperta fino a nuova comunicazione.
A un anno dall’avvio del progetto, si aprono ufficialmente le iscrizioni per l’anno accademico 20262027 al corso di laurea triennale in Ingegneria Informatica del Politecnico di Milano, proposto anche a Sondrio nella sede di APF Valtellina. L’iniziativa consente agli studenti di frequentare un.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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