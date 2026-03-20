TECHCAMP al Politecnico di Milano | corsi STEM per le superiori – Giugno 2026 iscrizioni aperte

A giugno 2026, il Politecnico di Milano ospiterà TECHCAMP, una summer school rivolta agli studenti delle scuole superiori di età compresa tra 15 e 18 anni. L’iniziativa propone corsi STEM dedicati ai giovani interessati a approfondire materie scientifiche e tecnologiche. Le iscrizioni sono attualmente aperte e permettono ai partecipanti di iscriversi alle varie attività previste per l’estate.

Torna TECHCAMP, la Summer school del Politecnico di Milano per studenti delle scuole superiori tra i 15 e i 18 anni. Due settimane a giugno 2026 con corsi STEM intensivi in inglese. Lezioni e laboratori con docenti universitari nei campus di Milano e Lecco. 11 percorsi tra ingegneria, architettura, design. Possibile concorrere per l’esenzione dal. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Pop Corn Festival del Corto 2026: iscrizioni aperte fino al 2 giugno – tema “Luce e ombra”!Scadono il 2 giugno 2026 le iscrizioni per la nona edizione del Pop Corn Festival del Corto, concorso internazionale di cortometraggi presentato... Buonarroti Fossombroni, corsi serali per il diploma: aperte le iscrizioniArezzo, 15 gennaio 2026 – Da oltre 40 anni l’Istituto Buonarroti Fossombroni presenta un’offerta formativa a tutto il territorio con i corsi serali. Approfondimenti e contenuti su TECHCAMP al Politecnico di Milano corsi... Temi più discussi: TECHCAMP al Politecnico di Milano: corsi STEM per le superiori - Giugno 2026, iscrizioni aperte; Lecco, arriva TechCamp 2026: iscrizioni aperte per la Summer School del Politecnico; TECHCAMP 2026 AL POLITECNICO: ISCRIZIONI FINO AL 15 MAGGIO. TECHCAMP 2026 AL POLITECNICO: ISCRIZIONI FINO AL 15 MAGGIOLECCO – Il Polo territoriale di Lecco apre le porte alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori con la nona edizione di TechCamp, la Summer School del Politecnico di Milano dedicata alle d ... lecconews.news Lecco, arriva TechCamp 2026: iscrizioni aperte per la summer school del PolitecnicoDal 15 al 19 giugno il corso Sport Engineering and Human Performance al Campus del Politecnico 500 posti complessivi e possibilità di partecipare gratuitamente con selezione basata su merito e ISEE ... msn.com Come raggiungi il Politecnico È aperta la nuova indagine sulle abitudini di mobilità della comunità del Politecnico di Milano. Le informazioni raccolte aiuteranno a definire azioni concrete per promuovere una mobilità più sostenibile e ottimizzare gli spostame - facebook.com facebook Giulianova laboratorio urbano per il Politecnico di Milano. Quaranta studenti da 11 Paesi studiano la città per contribuire al Puc #ANSA x.com