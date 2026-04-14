Sold out a Ortona per il workshop teatrale su Shakespeare | riaprono le iscrizioni

A Ortona, il workshop teatrale dedicato a Shakespeare ha registrato il tutto esaurito. L'iniziativa, organizzata dall'associazione The Muses – Teatro, Arti & Spettacolo, ha attirato numerosi partecipanti desiderosi di approfondire le opere del celebre drammaturgo. Le iscrizioni sono state chiuse rapidamente, e ora si annunciano nuove opportunità di partecipazione con l'apertura di una seconda fase di adesioni.

Un entusiasmo travolgente ha accolto l’annuncio del nuovo progetto firmato The Muses – Teatro, Arti & Spettacolo. In pochissimi giorni dalla pubblicazione ufficiale, i posti per il workshop intensivo dedicato al Bardo sono andati esauriti. Tuttavia, per rispondere alla grandissima richiesta e.🔗 Leggi su Chietitoday.it Land Art, aperte le iscrizioni al workshop ‘Il lupo di Trappisa’Sono in corso le prenotazioni per partecipare al workshop di Land Art ‘Il lupo di Trappisa’ tra natura e creazione collettiva dal 10 al 12 aprile al... ??La passeggiata teatrale a Verona per il "Shakespeare 2026"“Walking with Romeo & Juliet” s’incontra in Piazzetta XIV Novembre 2, di fronte all’Hotel Aurora. Si parla di: ANNA D’ORTONA; Dopo tre anni di sold out tornano i campioni della risata sansalvese. Sold out a Ortona per il workshop teatrale su Shakespeare: riaprono le iscrizioniUn entusiasmo travolgente ha accolto l’annuncio del nuovo progetto firmato The Muses – Teatro, Arti & Spettacolo. In pochissimi giorni dalla pubblicazione ufficiale, i posti per il workshop intensivo ... chietitoday.it