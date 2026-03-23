Integrare allevamento e turismo la proposta per lo sviluppo delle aree interne

Le "malghe" modello Alto Adige sui monti dell'Irpinia: è la proposta lanciata dal Direttore del Consorzio Turistico Angelo Mattia Rocco al convegno "Andar per formaggi: Strategie e nuove opportunità del Turismo caseario", uno dei momenti di confronto con gli operatori della filiera tenutosi nell'ambito della XV edizione del SIC - Salone dell'Industria Casearia - che si è concluso nella giornata di ieri a San Marco Evangelista (CE). Partendo dalla precedente proposta di recupero dei rifugi di montagna da adibire a strutture per il turismo outdoor, l'idea del Direttore Rocco è quella di integrare la stessa proposta con un... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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