Unimore abbassa le tasse | Estese le agevolazioni Vogliamo giovani felici

L’università di Modena e Reggio annuncia un taglio delle tasse, con l’introduzione di più esoneri, una contribuzione ridotta e nuove misure di supporto. La decisione mira a facilitare l’accesso agli studi e sostenere gli studenti. La comunicazione ufficiale evidenzia l’estensione delle agevolazioni già in vigore, con l’obiettivo di rendere più accessibili le iscrizioni e ridurre il carico economico per le famiglie.

L’ Università di Modena e Reggio annuncia di abbassare le tasse, tra "più esoneri, contribuzione ridotta estesa e nuove misure di supporto". Con l’approvazione unanime del Senato Accademico e del Consiglio d’Amministrazione, l’Ateneo introduce infatti un nuovo sistema di contribuzione che amplia le agevolazioni. Dall’anno accademico 2026-2027, l’esonero totale viene esteso fino a 30.000 euro di Isee (rispetto ai 27.000 fin qui) e la contribuzione ridotta viene ampliata fino a 60.000 euro (50.000). La scelta di Unimore si colloca oltre quanto previsto dalla normativa nazionale, che fissa l’esonero totale fino a 22.000 euro: significa che "una...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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