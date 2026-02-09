Rana scrive la storia | batte Trento in finale e conquista la sua prima Coppa Italia

Rana Verona conquista la sua prima Coppa Italia battendo Trento in finale. La squadra di coach Giani ha giocato una partita intensa e piena di emozioni, portando a casa un risultato storico per il club. La vittoria è arrivata dopo una gara combattuta, che ha fatto esplodere di gioia i tifosi presenti sugli spalti e quelli davanti agli schermi. È stata una serata indimenticabile per tutta la città e per i giocatori, che hanno festeggiato con entusiasmo il primo trofeo in SuperLega.

