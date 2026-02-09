Rana scrive la storia | batte Trento in finale e conquista la sua prima Coppa Italia

Da veronasera.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rana Verona conquista la sua prima Coppa Italia battendo Trento in finale. La squadra di coach Giani ha giocato una partita intensa e piena di emozioni, portando a casa un risultato storico per il club. La vittoria è arrivata dopo una gara combattuta, che ha fatto esplodere di gioia i tifosi presenti sugli spalti e quelli davanti agli schermi. È stata una serata indimenticabile per tutta la città e per i giocatori, che hanno festeggiato con entusiasmo il primo trofeo in SuperLega.

Serata da incorniciare quella di domenica per Rana Verona, che ha conquistato il primo trofeo della sua storia in SuperLega. Il cielo di Bologna si è tinto di giallo e blu dopo la vittoria della Del Monte Coppa Italia da parte della squadra di coach Soli, che ha messo in bacheca un trofeo già al.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Approfondimenti su Rana Verona

Accadde oggi, Supercoppa Italiana 1989: l’Inter batte la Sampdoria 2-0 e conquista il questo trofeo per la prima volta nella sua storia

Finale Coppa Italia Superlega: Verona domina e vince 3-0 anche a Trento, è storia!

Verona conquista la finale di Coppa Italia Superlega battendo Trento 3-0 in trasferta.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Rana Verona

Argomenti discussi: Rana scrive la storia: batte Trento in finale e conquista la sua prima Coppa Italia; Rana Verona, è storia: schiantata Trento, la Coppa Italia è scaligera; Pallavolo maschile, Rana Verona batte Itas Trentino 3-0 e conquista la prima Coppa Italia; Pallavolo maschile, Rana Verona batte Itas Trentino 3-0 e conquista la sua prima Coppa Italia.

rana scrive la storiaRana scrive la storia: batte Trento in finale e conquista la sua prima Coppa ItaliaDomenica sera a Bologna i ragazzi di coach Soli si sono imposti in finale sui campioni d'Italia in carica, ottenendo il primo trofeo del club in SuperLega ... veronasera.it

rana scrive la storiaPallavolo maschile, Rana Verona batte Itas Trentino 3-0 e conquista la sua prima Coppa ItaliaPrestazione superlativa e grande festa in campo per gli Scaligeri che non danno scampo ai gialloblù Campioni d'Italia in carica ... rainews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.