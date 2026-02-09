Rana scrive la storia | batte Trento in finale e conquista la sua prima Coppa Italia
Rana Verona conquista la sua prima Coppa Italia battendo Trento in finale. La squadra di coach Giani ha giocato una partita intensa e piena di emozioni, portando a casa un risultato storico per il club. La vittoria è arrivata dopo una gara combattuta, che ha fatto esplodere di gioia i tifosi presenti sugli spalti e quelli davanti agli schermi. È stata una serata indimenticabile per tutta la città e per i giocatori, che hanno festeggiato con entusiasmo il primo trofeo in SuperLega.
Serata da incorniciare quella di domenica per Rana Verona, che ha conquistato il primo trofeo della sua storia in SuperLega. Il cielo di Bologna si è tinto di giallo e blu dopo la vittoria della Del Monte Coppa Italia da parte della squadra di coach Soli, che ha messo in bacheca un trofeo già al.🔗 Leggi su Veronasera.it
