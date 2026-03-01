Novara batte Chieri 3-1 nella prima gara dei playoff scudetto Tolok in evidenza con 29 punti

Nella prima partita dei playoff scudetto, Novara ha vinto 3-1 contro Chieri. Tolok ha segnato 29 punti e si è distinto come giocatrice chiave della partita. La sfida si è svolta tra due squadre di alto livello, con Novara che ha preso il comando nel corso del match e ha sfruttato un momento favorevole per ottenere il risultato.

In campo si è giocata una sfida serrata tra due squadre di alto livello, con l'Igor Gorgonzola Novara a dettare i tempi e a capitalizzare su una fase-break efficiente. La formazione di casa ha mostrato compattezza in ricezione e concretezza in contrattacco, chiudendo la serie inaugurale dei quarti di finale con una vittoria netta e meritevole per 3-1. La Zanzara di casa ha imposto subito il ritmo, prendendo i primi due set con margini simili e controllando gli elementi chiave di gioco. Il confronto ha avuto una protagonista singola in grado di cambiare gli equilibri, con la prestazione di squadra che ha trovato conferme nelle fasi di ricezione e nel contributo offensivo di diverse interpreti.