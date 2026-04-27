Alla scoperta del genio di Giuseppe Verdi alla Cattolica docu-film e mostra dedicata al Maestro

L’Università Cattolica del Sacro Cuore dedica una serata a Giuseppe Verdi, con un evento che si terrà martedì 28 aprile a partire dalle 19,30 nel campus di via Emilia Parmense. La serata include una mostra e la proiezione del docu-film “Le stanze di Verdi”, diretto da Riccardo Marchesini e curato da Pupi Avati. L’iniziativa si svolge con l’obiettivo di approfondire l’opera e la vita del compositore.

Università Cattolica del Sacro Cuore rende omaggio a Giuseppe Verdi. Martedì, 28 aprile, dalle 19,30 il campus di via Emilia Parmense ospiterà una serie di iniziative che culmineranno nella proiezione del docu-film “Le stanze di Verdi”, diretto da Riccardo Marchesini, curato da Pupi Avati e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate "Verdi al cinema": le arie del Maestro e la storia del film alla sede degli Amici della LiricaProiezione e incontro domenica 8 marzo alle ore 17 alla sede degli Amici della Lirica un appuntamento dedicato all’incontro tra musica lirica e... Al Museo del Genio di Roma apre la grande mostra dedicata a Robert DoisneauDa domani, 5 marzo 2026, e fino al 19 luglio 2026, il Museo del Genio di Roma ospita una straordinaria esposizione dedicata a Robert Doisneau, tra i... Aggiornamenti e contenuti dedicati Con Malva Bogliotti alla scoperta del Nabucco di Giuseppe VerdiTre appuntamenti sold-out e quest'ultimo destinato a ripetere l'impresa. Prosegue a gonfie vele la rassegna Racconti d'Opera, all'interno della quale Malva Bogliotti al Ridotto del Fraschini introduce ... laprovinciapavese.gelocal.it Il genio di Verdi spiegato da Sebastiano Rolli al Salotto della LiricaREGGIO EMILIA-Dopo essere stato lungamente applaudito nella Petite Messe Solennelle di Rossini che, alla vigilia di Pasqua, ha inaugurato la Stagione Concertistica del Filarmonico di Verona, il maes ... reggionline.com