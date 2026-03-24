Al Circo Massimo una giornata dedicata all’acqua allo sport e alla sostenibilità per la Acea Run Rome The Marathon

Sabato 21 marzo al Circo Massimo si è svolta una giornata organizzata dallo stand Acea, inserita nel cuore dell’Expo Village della Acea Run Rome The Marathon. L’evento ha previsto incontri, racconti e momenti di partecipazione dedicati ai temi dell’acqua, dello sport e della sostenibilità. La manifestazione ha coinvolto visitatori e appassionati presenti nella zona.

Uno spazio pensato per coinvolgere il pubblico in un percorso dedicato al valore dell’acqua, alla sostenibilità e al legame profondo tra benessere, sport e consapevolezza Una giornata di incontri, racconti e partecipazione quella di sabato 21 marzo allo stand Acea al Circo Massimo, cuore dell’Expo Village della Acea Run Rome The Marathon. Nel corso della giornata si sono susseguiti interventi, momenti di confronto e ospiti che hanno contribuito hanno contribuito alla discussione sull’importanza del legame tra acqua, sport e salute, Gian Marco D’Eusebi, influencer romano, Andrea Lo Cicero, ex giocatore di rugby, Tommaso Sabato, Presidente di Acea Acqua, Virman Cusenza, direttore della Comunicazione Acea. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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