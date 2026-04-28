Un’app per prevenire i tumori | l’Asl di Novara cerca 5mila volontari per la ricerca You Goody

L'Asl di Novara ha annunciato di aver aderito al progetto di ricerca You Goody, un'iniziativa multicentrica coordinata dalla fondazione Irccs istituto nazionale dei tumori di Milano. Per questa ricerca, l'azienda sanitaria sta cercando circa 5.000 volontari che partecipino all'uso di un’app dedicata alla prevenzione dei tumori. La campagna coinvolge diverse regioni italiane e mira a raccogliere dati utili per lo studio.

L'Asl di Novara ha formalizzato la sua adesione a You Goody, un ambizioso progetto di ricerca multicentrico coordinato dalla fondazione Irccs istituto nazionale dei tumori di Milano. Lo studio mira a costruire una rete nazionale di sorveglianza epidemiologica per comprendere meglio il legame tra.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Tumori rari, premiato il lavoro di ricerca oncologica dell’Asl Toscana centroPrato, 15 aprile 2026 – Un importante riconoscimento nazionale premia il lavoro di ricerca oncologica condotto dall’Asl Toscana centro. “Il pomodoro per la ricerca”. Fondazione Umberto Veronesi Ets raccoglie fondi per la ricerca scientifica contro i tumori pediatriciArezzo, 14 aprile 2026 – Giovedì 16 aprile la Delegazione di Arezzo di Fondazione Umberto Veronesi, guidata da Laura Carlini, sarà presente dalle 19. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Giornata mondiale dell'igiene delle mani: le iniziative dell'Asl Novara; Novara, iniziative per vaccinazioni con l’Asl negli ambulatori anche in provincia; Settimana mondiale delle vaccinazioni: l'Asl Novara apre le porte per il contrasto alla pertosse. «Protezione per ogni generazione»: l’Asl Novara celebra la settimana delle vaccinazioniUn gesto semplice, sicuro e fondamentale non solo per proteggere sé stessi, ma per tutelare l’intera comunità. Dal 24 al 30 aprile torna la settimana mondiale delle vaccinazioni, l’iniziativa promossa ... lavocedinovara.com Asl Novara. Nuovi libri donati ai piccoli pazientiLa Casa Editrice Interlinea srl di Novara ha risposto all’appello per implementare la lettura nelle Strutture Sanitarie attraverso il progetto Un giocattolo e un libro per amico e ha donato alcuni ... quotidianosanita.it La ricerca in sanità: ASL di Novara: Lo studio You Goody per prevenire le malattie croniche non trasmissibili facebook