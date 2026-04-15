Tumori rari premiato il lavoro di ricerca oncologica dell’Asl Toscana centro

Un riconoscimento nazionale è stato assegnato alla ricerca oncologica condotta dall’Asl Toscana centro, dedicata allo studio di tumori rari. L’iniziativa ha ricevuto attenzione per aver contribuito a migliorare le conoscenze su queste patologie poco frequenti. La premiazione si è svolta a Prato, il 15 aprile 2026, evidenziando l’impegno del team di ricerca locale nel campo dell’oncologia.

Prato, 15 aprile 2026 – Un importante riconoscimento nazionale premia il lavoro di ricerca oncologica condotto dall’Asl Toscana centro. Il dottor Giacomo Giulio Baldi, medico oncologo della Struttura di Oncologia Medica dell’ospedale Santo Stefano di Prato, diretta dalla dottoressa Laura Biganzoli è stato insignito del Premio alla ricerca nei sarcomi “Dario Vese” per uno studio dedicato ai sarcomi, che offre nuovi elementi utili alla pratica clinica e alla cura dei tumori rari. La cerimonia di premiazione. La cerimonia di premiazione si è svolta nei giorni scorsi all’Università degli Studi di Palermo, nell’ambito della 29esima riunione annuale dell’Italian Sarcoma Group e in questa occasione il dottor Baldi ha presentato i risultati dello studio alla comunità scientifica riunita per l’evento.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tumori rari, premiato il lavoro di ricerca oncologica dell’Asl Toscana centro Notizie correlate Un importante centro di ricerca oncologica è in vendita, ancora una voltaLa storia del Nerviano Medical Sciences di Milano è accidentata ed esemplificativa di questioni che riguardano l'intero settore Il Nerviano Medical... Leggi anche: Quasi 420mila vaccinazioni antinfluenzali in 4 mesi nel territorio dell’Asl Toscana Centro