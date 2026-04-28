Un' altra tragedia dei cieli | aliante precipitato nulla da fare per il pilota

Nelle ultime ore si è verificato un incidente aereo nel tratto di confine tra Italia e Austria, quando un aliante è precipitato sul versante tirolese nel valico di Gries am Brenner. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare il pilota coinvolto nell’incidente. Si tratta dell’ennesima tragedia aerea che si verifica in questa zona, a pochi giorni dal precedente episodio in Val di Non.

Una nuova tragedia nei cieli quella accaduta nelle scorse ore e che segue di poco il dramma dello scorso 25 aprile in Val di Non: un aliante è precipitato sul versante tirolese nel valico tra l’Italia e l’Austria, in quel di Gries am Brenner. Nulla fa fare per il pilota, morto sul colpo come ha.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Tragedia sulle Maddalene: pilota di aliante muore contro il Monte Pin? Cosa sapere Pilota di aliante morto sabato 25 aprile contro il Monte Pin a Livo. Tragedia a Fiumicino, muore bimbo di pochi mesi: “Nulla da fare”Una tragedia ha colpito l’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino, dove un bimbo di pochi mesi ha perso la vita dopo essere stato colto da un... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tragedia sulla Tiburtina: Andrea muore in moto a pochi giorni dal compleanno; Il caporalato ha ucciso di nuovo ma è un crimine che non fa notizia perché è funzionale al capitalismo - Left; Casilina nord, scontro auto-scooter: muore Rolando Tortolani. La sua famiglia segnata già da un'altra tragedia; LA VERA STORIA DEL DISASTRO DI CHERNOBYL. I genitori Carlomagno, colpa e vergogna prima della tragediaL’assassinio di Federica Torzullo ha causato un’altra tragedia: quella del suicidio dei genitori dell’assassino, Claudio Carlomagno. Togliersi la vita da parte della coppia di Anguillara Sabazia (Roma ... lagazzettadelmezzogiorno.it Casilina nord, scontro auto-scooter: muore Rolando Tortolani. La sua famiglia segnata già da un'altra tragediaUn terribile pomeriggio di sangue ha sconvolto ieri la Casilina Nord, nel tratto compreso tra Cassino e Villa Santa Lucia, dove un violento ... msn.com Un’altra tragedia, purtroppo, ha colpito il mondo del ciclismo. A seguito di un incidente mentre si allenava, è scomparso Milan Bral. Il belga, che aveva spento appena 21 candeline il 21 febbraio, è stato coinvolto in un incidente stradale a un incrocio nei pressi facebook