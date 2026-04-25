Tragedia sulle Maddalene | pilota di aliante muore contro il Monte Pin

Un incidente ha causato la morte di un pilota di aliante sabato 25 aprile sul Monte Pin, vicino a Livo. L'incidente si è verificato a circa 2000 metri di quota e le autorità stanno attualmente indagando sulla dinamica dello schianto. Non sono stati forniti altri dettagli sull’accaduto o sulle circostanze che hanno portato all’incidente.

? Cosa sapere Pilota di aliante morto sabato 25 aprile contro il Monte Pin a Livo.. Le autorità indagano sulla dinamica dello schianto avvenuto a 2000 metri di quota.. Un pilota di aliante ha perso la vita nel pomeriggio di questo sabato 25 aprile 2026, dopo lo schianto del velivolo contro il versante sud del Monte Pin, a circa 2000 metri di quota nel comune di Livo. Il tragico evento si è verificato intorno alle ore 16:30 nella zona della Val di Non, mentre l’apparecchio, partito da Lienz, stava sorvolando l’area del gruppo delle Maddalene. La segnalazione del sinistro è giunta tramite il Numero Unico per le Emergenze 112, attivato da un escursionista che si trovava nelle immediate vicinanze del punto dell’impatto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia sulle Maddalene: pilota di aliante muore contro il Monte Pin Notizie correlate Aliante precipita sul Monte Pin, morto il pilota nello schianto avvenuto a quota 2.000 metriTRENTO - Tragedia oggi sul Monte Pin, in Val di Non, in Trentino, dove un aliante è precipitato intorno alle 16 di oggi, sabato 25 aprile, e il... Tragedia sul Monte Bernadia: pilota di parapendio muore nel boscoUn tragico incidente ha colpito il settore del volo sportivo nel pomeriggio di questo venerdì 17 aprile, quando un uomo di 64 anni, cittadino... Panoramica sull’argomento Si parla di: Tragedia in Val di Non, si schianta un aliante: morto il pilota - Non - Sole. Un aliante è precipitato sul monte Pin: deceduto il pilotaUn uomo alla guida di un aliante è deceduto in un incidente aereo nel pomeriggio di oggi: il velivolo, decollato a Lienz, stava sorvolando il gruppo delle Maddalene quando è precipitato e si è schiant ... ladigetto.it Aliante precipita sul Monte Pin, morto il pilota nello schianto avvenuto a quota 2.000 metriTRENTO - Tragedia oggi sul Monte Pin, in Val di Non, in Trentino, dove un aliante è precipitato intorno alle 16 di oggi, sabato 25 ... msn.com