Un uomo che si è dedicato a proteggere i giudici racconta di aver sempre pagato le sue spese, ma ora si trova davanti a una causa di sfratto. Si definisce un servitore dello Stato e si dice abbandonato nel momento in cui sta affrontando questa difficile situazione. La sua voce esprime delusione e senso di abbandono, mentre si appresta a lasciare la casa.

«Sono stato un servitore dello Stato e ora mi sento un servo. Abbandonato proprio nel momento più difficile, adesso che sto per essere sfrattato». Giuseppe Ciafardoni, 71enne romano ora in pensione, ha passato la vita come impiegato civile assegnato alla guida delle auto blindate che trasportavano i magistrati, da Giovanni Falcone a Carlo Nordio. Vive in via Alfonso Splendore e anche lui, dopo aver ricevuto la notifica, rischia lo sfratto come è accaduto cinque giorni fa al finanziere Massimiliano Rossetto. Insieme a loro, altre 10 famiglie rischiano lo sfratto a Collina delle Muse, al centro di una disputa legale tra inquilini e società....🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Una vita a proteggere i giudici: "Ora mi sfrattano ma ho sempre pagato"

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