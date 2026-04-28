Il mieloma multiplo rappresenta uno dei tumori del sangue più diffusi nel paese, con circa 6.000 nuovi casi ogni anno. Le persone colpite devono sottoporsi a trattamenti prolungati e spesso molto debilitanti. La ricerca scientifica continua a lavorare per trovare nuove soluzioni terapeutiche, offrendo speranze concrete a chi vive questa condizione.

M ilano, 28 apr. (askanews) – Il mieloma multiplo è uno dei tumori del sangue più diffusi in Italia: ogni anno colpisce quasi 6 mila persone che, fino a oggi, dovevano affrontare terapie lunghe, continuative e debilitanti. Ma la ricerca scientifica apre a nuove prospettive: l’AIFA ha infatti dato il via libera alla rimborsabilità di cilta-cel, terapia personalizzata a base di CAR-T sviluppata da Johnson & Johnson che utilizza le cellule del paziente per colpire direttamente il tumore. Tumori cronici del sangue: un vademecum per medici e familiari in 10 punti. guarda le foto Mieloma multiplo, il funzionamento della terapia personalizzata. «È...🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una speranza concreta per tornare a una vita normale

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