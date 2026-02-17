Una mamma di Ancona ha scritto un'ultima lettera per salvare la cardiochirurgia della città, che rischia di chiudere a causa di tagli e mancanza di personale. La donna racconta che grazie a questa struttura sua figlia Lili ha potuto tornare a giocare e vivere normalmente, dopo aver affrontato un intervento delicato. Ora teme che senza un intervento immediato, quelle possibilità possano svanire. La situazione si aggrava quando si pensa che l’ospedale ha già ridotto il numero di interventi e che i medici sono in affanno.

Ancona, 17 febbraio 2026 – “ Mai avrei pensato di trovarmi a scrivere per poter continuare a garantire un diritto fondamentale a mia figlia, ai bambini di questa regione e non solo. Forse la memoria è corta, ma credo che chiudere un reparto di questo tipo che è considerato un’eccellenza da sempre, è mera follia. La Cardiochirurgia Pediatrica di Ancona è una parte della casa di mia figlia e come lo è per lei lo è anche per me”. Inizia così un’altra lettera di una mamma inviata al Carlino, originaria della provincia di Ascoli Piceno, che ha una figlia con patologie cardiache e che ha passato i suoi primi tre mesi di vita in reparto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cardiochirurgia di Ancona a rischio chiusura, un'altra lettera di una mamma: "Hanno regalato una vita normale a mia figlia Lili e a me"

