una sfida con le toscane per vincere i playoff

Le squadre marchigiane si sono concluse con una stagione regolare molto positiva, con cinque formazioni tra le prime cinque posizioni e sei su sette qualificate ai playoff. Ora si apre la fase finale con le toscane, che si sfidano per ottenere la vittoria nei playoff e proseguire nel torneo. La competizione tra le squadre delle due regioni si gioca in un percorso che vede coinvolte diverse formazioni nel tentativo di avanzare.

Terminata una stagione regolare super per le marchigiane (5 ai primi 5 posti, 6 su 7 nei play-off col solo Bramante Pesaro costretto ai play-out) è già tempo di post season in B Interregionale con anche Goldengas Senigallia, che ha chiuso quinta pur con gli stessi punti della terza e Pallacanestro Jesi, settima, a caccia di un posto in B Nazionale. Entrambe sono già andate oltre le attese e giocheranno i play-off senza assilli. In questa stagione cambia il regolamento e cambiano anche le avversarie perché il girone D delle nostre incrocia il C toscano. Si parte dai quarti di finale, domenica 3 maggio alle 18, con gara 2 mercoledì 6 maggio alle 21 e gara 3 eventuale domenica 10 maggio ancora alle 18.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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