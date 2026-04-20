Serie B due pari per le toscane | Carrarese sempre a un passo dai playoff l’Empoli rischia grosso

Nel weekend di serie B, le formazioni toscane hanno raccolto risultati simili con due pareggi. La Carrarese, impegnata allo Stadio dei Marmi, ha concluso la partita contro il Pescara con un punteggio di 2-2, in un incontro intenso che ha lasciato qualche rammarico. L’Empoli, invece, rischia di perdere terreno nella corsa ai playoff a seguito di un pareggio che ha complicato la situazione in classifica.

Weekend di emozioni contrastanti per le toscane impegnate nel campionato di serie B. Allo Stadio dei Marmi, la Carrarese di Calabro impatta 2-2 contro un coriaceo Pescara in una sfida vibrante, che lascia però più di un rimpianto agli apuani. I padroni di casa sbloccano il match al 19’ con Di Stefano, ma subiscono il ritorno degli ospiti, che ribaltano il parziale con Letizia al 35’ e Acampora al 16’ della ripresa. Proprio quando il ko sembrava ormai scritto, è Bouah a trovare il guizzo vincente al 39’ del secondo tempo, regalando ai marmiferi un punto d’oro che premia la tenacia della squadra fino al triplice fischio. Pari con rammarico anche per l’Empoli, che al Castellani non va oltre l’1-1 contro la Virtus Entella.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Serie B, due pari per le toscane: Carrarese sempre a un passo dai playoff, l’Empoli rischia grosso Notizie correlate Carrarese-Pescara 2-2, pari in rimonta. Apuani a un punto dai playoffCarrara, 19 aprile 2026 – Torna a far risultato la Carrarese con un punto che la porta a una sola lunghezza dalla zona play-off. Domenica d’oro per le toscane: la Carrarese domina a Bari, l’Empoli piega il Pescara in un pirotecnico 4-2Un turno decisamente positivo per le formazioni toscane, che incamerano due vittorie di grande peso specifico pur attraverso percorsi diametralmente... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie B, Catanzaro-Modena 2-2: pari nel recupero, decide Mendes nel finale; Ascoli o Arezzo, chi va in Serie B a pari punti? Differenza reti, scontri diretti, cosa dice il regolamento della Serie C; Serie B 2025-26: il regolamento. Come funzionano: classifica avulsa, playoff e playout; Serie B, il Venezia frena e il Monza ne approfitta. Pari in Frosinone-Palermo. Serie B, 35ª giornata: vincono le prime quattro in classifica. Pari tra Juve Stabia e CatanzaroPrende il via la 35ª giornata del campionato di Serie B, in programma da venerdì 17 a domenica 19 aprile. Un turno che può incidere sugli equilibri della classifica, con diversi incroci tra squadre ... forzapalermo.it Serie B, come funzionano playoff e playout: date, calendario, la guida a criteri e distacchiCome funzionano i Playoff e i Playout di Serie B? Dai criteri di distacco ai turni preliminari, ecco il regolamento completo e il ricordo della storica stagione 2006-’07 ... sport.virgilio.it Serie A 25/26: partite vinte con almeno 3 gol di scarto Inter: 8 Milan: 3 Napoli: 0 Juventus: 5 Como: 6 Roma: 2 Atalanta: 4 Bologna: 2 Lazio: 2 Sassuolo: 2 Udinese: 2 Torino: 2 Genoa: 2 Parma: 0 Fiorentina: 2 Cagliari: 1 Cremonese: 0 Lecce: 0 Verona: 0 Pisa: 0 - facebook.com facebook #Conte, stagione da dimenticare: anche vincendole tutte sarebbe la peggiore in Serie A x.com