Una Power Station di Enel durante i lavori alla cabina che si trova in via SMartino

Durante i lavori alla cabina in via S. Martino, si è verificata la presenza di una Power Station gestita da E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel responsabile della rete elettrica di media e bassa tensione. La zona è stata interessata da interventi tecnici, senza che siano state segnalate interruzioni di corrente o altri disservizi. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte degli operatori incaricati.

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione ha installato da ieri e fino a giovedì in via San Martino, poco prima dell’intersezione con viale Manin, una Power Station, ovvero un gruppo elettrogeno di grandi dimensioni che stazionerà per quattro giorni su un bilico dedicato e situato in un sito adeguatamente predisposto. Si tratta di un’operazione a tutela del servizio elettrico dell’area: nel periodo indicato, infatti, E-Distribuzione sta effettuando un importante intervento di restyling tecnologico della cabina elettrica dell’area, nell’ambito del progetto “Resilienza climatica”, attraverso l’installazione di apparecchiature di ultima generazione, nuove direttrici elettriche interrate in uscita dall’impianto e automatizzazione della cabina stessa con funzionamento in telecontrollo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una Power Station di Enel durante i lavori alla cabina che si trova in via S.Martino Notizie correlate Si surriscalda cabina Enel. Una notte intera di blackoutDiverse ore senza energia elettrica a Badia Pozzeveri, frazione di Altopascio, martedì sera e nelle prime ore della notte. Leggi anche: Incidente sul lavoro a Caltanissetta, operaio rimane folgorato durante i lavori a una cabina elettrica Altri aggiornamenti Temi più discussi: Una Power Station di Enel durante i lavori alla cabina che si trova in via S.Martino; DJI Power 1000 Mini: la power station portatile che rivoluziona il lavoro con droni e fotocamere; Power Station DJI Power 1.000 Mini in Italia, l’abbiamo provata in anteprima; Una power station da 1 kWh grande la metà: DJI ci è riuscita davvero?. Una Power Station di Enel durante i lavori alla cabina che si trova in via S.MartinoE-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione ha installato da ... lanazione.it Power Station DJI Power 1.000 Mini in Italia, l’abbiamo provata in anteprimaLa nuova power station da 1 kWh di DJI punta tutto sulla compattezza: quasi la metà del volume della Power 1000, ricarica rapida, MPPT e caricatore auto integrati. DJI porta in Italia la nuova Power 1 ... macitynet.it Dji power 1000 mini: la power station portatile che rivoluziona il lavoro con droni e fotocamere Il DJI Power 1000 Mini è una nuova stazione di alimentazione portatile pensata per chi ha bisogno di energia affidabile anche lontano da una presa di corrente. Il la - facebook.com facebook BLUETTI Elite 400 è ufficiale: la power station da 3.840 Wh su ruote è disponibile da oggi x.com