Una nuova causa contro Michael Jackson

Quattro fratelli hanno presentato una denuncia legale contro l'artista, sostenendo di essere stati vittime di abusi sessuali da parte sua. In passato, alcuni di loro avevano già parlato pubblicamente a favore dell'artista, ma ora hanno deciso di agire in sede legale. La causa è stata aperta recentemente e si basa su nuove testimonianze e prove presentate nel procedimento. La vicenda si inserisce in un quadro giudiziario ancora aperto e complesso.

Dopo averlo difeso per anni, quattro fratelli hanno raccontato di essere stati abusati sessualmente da bambini e chiesto un risarcimento A febbraio quattro fratelli hanno fatto causa al Michael Jackson Estate, l’ente che amministra il patrimonio e i diritti di Michael Jackson, sostenendo di aver subito abusi da parte della popstar quando erano ancora minorenni. Jackson è morto nel 2009 ed era stato denunciato per la prima volta di violenze sessuali su minori all’inizio degli anni Novanta, ma queste accuse sono una novità. Si è cominciato a parlarne molto negli ultimi giorni perché le presunte vittime – Edward, Dominic, Marie-Nicole e Aldo Cascio – hanno raccontato tutto in un’intervista al New York Times.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Una nuova causa contro Michael Jackson Albano y Michael Jackson PLAGIO Notizie correlate Michael, Jaafar Jackson canta davvero? La verità sulla voce nel biopic su Michael JacksonUna delle domande più frequenti dopo l’uscita di Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, riguarda proprio la voce del protagonista: Jaafar... Leggi anche: Michael: Il Trailer Finale del Biopic su Michael Jackson con Jaafar Jackson Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Una nuova causa contro Michael Jackson; Erano la seconda famiglia di Michael Jackson. Ora lo accusano di abusi sessuali; Michael Jackson: spuntano nuove accuse di abusi sessuali da parte della sua seconda famiglia; Il biopic su Michael Jackson trionfa al botteghino ma spuntano nuove accuse. Una nuova causa contro Michael JacksonDopo averlo difeso per anni, quattro fratelli hanno raccontato di essere stati abusati sessualmente da bambini e chiesto un risarcimento ... ilpost.it Michael Jackson al centro di nuove accuse di abusi sessuali familiariNuove accuse dei fratelli Cascio contro Michael Jackson dopo il biopic I fratelli Aldo, Eddie, Dominic e Marie Nicole Cascio, un tempo autodefinitisi ... assodigitale.it Michael vola al box office negli Usa e in Europa: il biopic di Antoine Fuqua su Michael Jackson segna il... Leggi l'articolo #biopic - facebook.com facebook Michael, il film su Michael Jackson di Antoine Fuqua, ha un obiettivo preciso: raccontare Jackson evitando qualunque controversia e lettura più critica. Per carità: c'è la sua infanzia, e c'è anche il rapporto con il padre. Ma mancano tante cose. Qualcuno dirà: ar x.com