La Cina ha bloccato l'acquisizione di Manus, una startup nel campo dell'intelligenza artificiale, da parte di Meta. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce in un quadro di restrizioni più ampio che coinvolge il settore tecnologico. La mossa arriva in un momento in cui le autorità cinesi monitorano attentamente le operazioni di grandi aziende straniere nel settore dell'alta tecnologia.

La Grande Muraglia della Cina si è alzata per impedire a Meta di acquistare la startup di intelligenza artificiale (Ia) Manus. Le autorità di regolamentazione del Dragone, impersonate nella potente Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, ossia l’agenzia per la pianificazione economica del Paese, ha stoppato il tentativo della società proprietaria di Facebook di fare irruzione in uno dei settori più delicati dell’universo cinese dell’hi-tech. Meta era sicura di aver fatto centro, tanto che lo scorso dicembre aveva persino diffuso il valore dell’accordo, stimato in circa 2 miliardi di dollari. E poi? Nei giorni scorsi Pechino ha vietato gli investimenti stranieri nell’operazione imponendo “alle parti coinvolte di ritirare la transazione di acquisizione”.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Una lezione agli Usa: perché la Cina ha bloccato l’acquisto di Manus da parte di Meta

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