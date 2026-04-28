Intelligenza artificiale la Cina ferma l’acquisizione di Manus AI da parte di Meta

La Cina ha bloccato l’acquisizione di Manus AI, società di intelligenza artificiale, da parte di Meta. Questa decisione si inserisce in un contesto di crescente tensione tra Stati Uniti e Cina sulla corsa all’innovazione tecnologica, che coinvolge investimenti miliardari, risorse strategiche e restrizioni ufficiali legate alla sicurezza nazionale. La disputa evidenzia le difficoltà nel settore dell’intelligenza artificiale, tra accordi internazionali e restrizioni normative.

Il governo cinese blocca l’acquisizione da parte di Meta dell’azienda. Manus, di origine cinese, dovrà tornare indipendente (mentre i proprietari non possono lasciare la Cina). La corsa all’intelligenza artificiale si fa sempre più serrata tra Stati Uniti e Cina. Una corsa fatta di investimenti multimiliardari, ricerca tecnologica, controllo di materie prime e, infine, sanzioni e divieti imposti in nome della “sicurezza nazionale”. Non è più così, a quanto pare, con la longa manu delle due superpotenze pronta a intervenire in quella che sia Pechino che Washington vedono sempre di più come la battaglia decisiva per la supremazia tecnologica. La startup Butterfly Effect, fondata da Xiao Hong e Ji Yichao, deve la sua fama al software di intelligenza artificiale da esso sviluppata, Manus AI, per l’appunto.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Intelligenza artificiale, la Cina ferma l’acquisizione di Manus AI da parte di Meta The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate La Cina blocca l’acquisizione dell'azienda di Intelligenza Artificiale "Manus" da parte di MetaAGI - La Cina ha bloccato l'acquisizione della startup di intelligenza artificiale Manus da parte di Meta. Cina blocca i vertici AI: Manus AI sotto indagine per frenare MetaLe autorità di Pechino hanno avviato una serie di indagini e restrizioni sui movimenti dei vertici di alcune startup tecnologiche emergenti, tra cui... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Intelligenza artificiale, la Cina blocca Meta: vietato l’acquisto della cinese Manaus; Cina blocca l'acquisto della startup di intelligenza artificiale Manus da parte di Meta; Ecco come la Cina regolamenta l’intelligenza artificiale; Pechino ferma Meta: sull’intelligenza artificiale la Cina chiude la porta a Zuckerberg. Intelligenza artificiale, la Cina ferma l’acquisizione di Manus AI da parte di MetaIl governo cinese blocca l'acquisizione da parte di Meta dell'azienda. Manus, di origine cinese, dovrà tornare indipendente (mentre i proprietari non possono lasciare la Cina). panorama.it Intelligenza artificiale, ecco come la Cina sbarra la strada ai capitali americani nelle startupPechino impone restrizioni alle principali startup IA cinesi vietando capitali Usa senza approvazione governativa ... startmag.it #TaylorSwift contro l’intelligenza artificiale. La pop star ha depositato domanda di registrazione all’Ufficio brevetti e marchi per la sua voce e la sua immagine. #Tg1 Leonardo Metalli - facebook.com facebook Un corso pratico e innovativo dedicato al ruolo dell’Intelligenza Artificiale nell’ottimizzazione delle attività amministrative delle scuole. Attraverso esempi concreti e strumenti operativi, il percorso accompagna il personale amministrativo nella scope… x.com