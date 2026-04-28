In alcune comunità religiose di estrema destra negli Stati Uniti, si discute di un tema molto particolare: il voto del marito all’interno della famiglia. Alcune di queste comunità sostengono che la decisione di voto dovrebbe spettare esclusivamente all’uomo, considerando questa scelta come un dovere religioso o culturale. Questa posizione ha attirato attenzione nel dibattito pubblico, sollevando interrogativi su come si interpretino i ruoli di genere in ambito politico e religioso.

Negli Stati Uniti ci sono comunità religiose legate all'estrema destra che propongono l'abolizione del suffragio femminile, con buona risonanza online Questa “proposta” sta guadagnando sostenitori anche al di fuori degli ambienti religiosi: viene nominata o promossa tra gli attivisti di estrema destra nella cosiddetta “maschiosfera” e tra influencer e podcaster di successo che molto spesso sono sponsorizzati da think tank o gruppi politici di estrema destra, ma è stata rilanciata anche dal segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth. In molti e molte denunciano che anche la modifica al processo elettorale voluta da Donald Trump e attualmente in discussione al Senato vada nella direzione di limitare il diritto di voto delle donne.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Una famiglia, un voto: quello del marito

UNILATERAL NO-FAULT DIVORCE LAWS ARE IN THE WORST INTEREST OF THE CHILDREN

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