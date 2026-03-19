Complimenti hai rovinato una famiglia | 36enne condannata per stalking all'amante del marito

Una donna di 36 anni è stata condannata per stalking e diffamazione nei confronti dell'amante del marito. Per mesi, l'ha insultata e minacciata, anche davanti ai colleghi di lavoro e sotto casa, nel Bresciano. La condanna arriva dopo le accuse di comportamenti persecutori e offese ripetute nel corso di un periodo prolungato.

Una 36enne è stata condannata per stalking e diffamazione ai danni dell'amante del marito. La donna l'ha insultata e minacciata per mesi anche davanti ai suoi colleghi di lavoro e sotto casa, nel Bresciano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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